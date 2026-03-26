fatemi dormire

Molti italiani, tra cui numerosi giovani, attraversano periodi di insonnia che li tengono svegli di notte, osservando il soffitto o rigirandosi nel letto. La difficoltà nel trovare un riposo tranquillo coinvolge circa 12 milioni di persone e sembra legata a fattori come stress, uso di dispositivi tecnologici e impegni lavorativi. Questa problematica interessa diverse fasce della popolazione e si manifesta con frequenza crescente.

Ho 27 anni e sono almeno dieci che non dormo davvero. All’inizio davo la colpa a Milano, alle prime responsabilità, all’idea infantile che la notte fosse una creatura viva e che nessun coinquilino si sarebbe svegliato in caso di pericolo. Poi gli anni passavano, le paure cambiavano nome – lavoro, futuro, relazioni – ma la costante era sempre la stessa: la notte non era mai un posto sicuro. Poteva succedere che per mesi, alle 4.05, il mio corpo si svegliasse per un rumore creato dalla mia testa, regista sadica e instancabile dei miei valzer nel buio. Altre volte erano le sei in punto: occhi spalancati, il cervello già in piedi prima di me, e quella sensazione quasi offensiva che la giornata fosse cominciata senza avermi chiesto il permesso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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