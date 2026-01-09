Don Alì come il conte col machete di Torino | Fatemi una perizia psichiatrica

Da torinotoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tempo prometteva vendette, scagliava pugni e minacciava a gran voce. Adesso, tramite la sua avvocata Federica Galante, chiede di essere sottoposto a una perizia psichiatrica, prima di essere giudicato con rito abbreviato. Intanto, su TikTok, non c’è più traccia del suo profilo da 338.000. 🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Minaccia il maestro di una scuola elementare, arrestato a Torino Don Alì

Leggi anche: Minaccia il maestro di una scuola elementare, arrestato a Torino il "re dei maranza" Don Alì

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.