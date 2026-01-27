Dimensionamento scolastico in Campania | la Giunta approva 23 accorpamenti per evitare il commissariamento Fico garantisce la tutela del personale ATA

La Regione Campania ha approvato un piano di accorpamenti scolastici, con 23 interventi previsti per ottimizzare l’organizzazione delle scuole sul territorio. La decisione mira a evitare il commissariamento e garantire un servizio stabile, tutelando anche il personale ATA. Questa misura si inserisce in un percorso di riforma volto a migliorare l’efficienza del sistema educativo regionale.

La Giunta della Regione Campania ha approvato il piano di dimensionamento scolastico che prevede 23 accorpamenti sul territorio regionale. Il provvedimento è stato adottato durante la prima riunione dell’esecutivo guidato da Roberto Fico. La decisione rappresenta una scelta amministrativa che riguarda le dirigenze e non comporta la chiusura dei plessi scolastici presenti nelle diverse località della regione. La Regione ha deciso di procedere autonomamente con il piano di riorganizzazione per mantenere il controllo diretto sulla gestione del sistema scolastico territoriale. Il processo decisionale ha coinvolto gli enti locali e le rappresentanze sindacali attraverso un percorso di consultazione che ha preceduto l’approvazione definitiva.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Dimensionamento Scolastico

Il dimensionamento scolastico in Toscana ha suscitato preoccupazioni, con l’opposizione alle proposte di accorpamento che ha portato a timori di commissariamento.

La Regione Campania, nella prima seduta della giunta guidata da Roberto Fico, ha approvato delibere riguardanti il salario minimo negli appalti regionali e il dimensionamento scolastico.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Dimensionamento Scolastico

Argomenti discussi: Dimensionamento scolastico in Campania tra i primi atti della giunta Fico. No al commissario, prevale la linea soft; Regione Campania, nella prima giunta di Fico salario minimo per gli appalti regionali e dimensionamento scolastico; Dimensionamento scolastico, nessun cambiamento per Pietrelcina, Pesco e Pago; Fumata bianca sul dimensionamento scolastico: tutelato il Sannio.

Regione Campania, nella prima giunta di Fico salario minimo per gli appalti regionali e dimensionamento scolasticoLa giunta regionale di Roberto Fico si mette al lavoro: nella prima seduta ci sono delibere sul salario minimo e sulla scuola, ma anche sul nuovo direttore ... fanpage.it

Dimensionamento scolastico in Campania tra i primi atti della giunta Fico. No al commissario, prevale la linea softRoberto Fico per la prima seduta di giunta punta su bilancio e scuola: no allo scontro sul dimensionamento, linea soft per scongiurare il commissario ad ... fanpage.it

Castel San Lorenzo delibera il nuovo piano di dimensionamento scolastico 2026/2027 per rafforzare l'autonomia degli istituti montani nella Valle del Calore - facebook.com facebook

Dimensionamento scolastico, Lepore: “O ti inginocchi a FdI o subisci ritorsioni” | FOTO x.com