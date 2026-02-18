Incendio Sannazaro la Regione Campania approva l' ordine del giorno per la ricostruzione
Il Consiglio Regionale della Campania ha approvato all’unanimità un ordine del giorno che chiede interventi rapidi per i residenti colpiti dall’incendio al Teatro Sannazaro. La decisione, firmata da tutti i capigruppo, mira a spingere il presidente Roberto Fico a intervenire subito con risorse e misure concrete. L’ordine del giorno sottolinea l’urgenza di ricostruire le abitazioni danneggiate e di offrire assistenza ai cittadini coinvolti. La discussione si è concentrata sulla necessità di agire senza ritardi per alleviare le conseguenze del rogo.
"È importante la sinergia istituzionale da subito messa in campo per il Teatro Sannazaro, la Regione Campania c'e' per il Teatro e per le famiglie anch'esse colpite dall'incendio", ha sottolineato la presidente della Commissione Cultura, Bruna Fiola, che ha presentato l'ordine del giorno ed ha rivolto un grande abbraccio alla proprietaria e direttrice artistica, Lara Sansone. "Grande solidarietà'" è stata espressa dalla consigliera Francesca Amirante (Pd) che ha sottolineato il forte impegno della Regione e anche l'importanza di adottare un piano di solidarietà' anche con gli altri Teatri per far proseguire e ripartire il grande patrimonio artistico e culturale che il Teatro Sannazaro rappresenta.🔗 Leggi su Napolitoday.it
