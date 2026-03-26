carabinieri sequestrati due siti internet che pubblicizzano illegalmente la vendita di farmaci anche ad azione stupefacente

Nella giornata del 26 marzo 2026, i carabinieri hanno sequestrato due siti internet che pubblicizzavano la vendita non autorizzata di farmaci, alcuni con effetti stupefacenti. Le attività sono state condotte nella provincia di Arezzo, sulla base di un'indagine coordinata dalle autorità competenti. I siti risultano essere utilizzati per promuovere e vendere prodotti farmaceutici senza le necessarie autorizzazioni.

Arezzo, 26 marzo 2026 – Firenze: sequestrati due siti internet che pubblicizzano illegalmente la vendita di farmaci, anche ad azione stupefacente. I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Firenze, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari di Firenze, avente ad oggetto due siti internet che pubblicizzavano illegalmente la vendita online di farmaci, anche ad azione stupefacente. L’indagine è partita dalla denuncia presentata da una società 1 che aveva rilevato la vendita online -non autorizzata- di un proprio prodotto... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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