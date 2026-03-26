Farmaci online per dimagrire venduti senza ricetta | costano 350 euro Chiusi due siti internet

Due siti internet sono stati chiusi dai carabinieri di Firenze in seguito a un sequestro preventivo. I siti vendevano online farmaci come ketamina, valium e metilfenidato, alcuni dei quali con azione stupefacente e senza prescrizione medica. La vendita di questi prodotti, con un costo di circa 350 euro, avveniva senza autorizzazione. L'operazione è stata condotta dal nucleo NAS dei carabinieri della città.

Firenze, 26 marzo 2026 – Ketamina, valium e metilfenidato. Il nucleo Nas dei carabinieri di Firenze ha eseguito un decreto di sequestro preventivo di due siti internet accusati di vendere illegalmente farmaci online, anche ad azione stupefacente e soggetti a prescrizione medica obbligatoria. Denuncia e inizi dell'indagine. L’indagine ha preso il via a seguito della denuncia da parte della Eli Lilly Italia di Sesto Fiorentino che aveva segnalato la commercializzazione non autorizzata di un suo medicinale dal valore di circa 350 euro. Piattaforme illegali scoperte. Gli accertamenti hanno permesso di individuare due piattaforme web che.... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Farmaci online per dimagrire venduti senza ricetta: costano 350 euro. Chiusi due siti internet Articoli correlati Farmaci per dimagrire venduti online, sequestrati due siti webFirenze, 26 marzo 2026 – Pubblicizzavano e vendevano online farmaci, anche ad azione stupefacente, senza alcuna autorizzazione e aggirando... Farmaci venduti illegalmente online, oscurati due siti webVendita illegale di farmaci online, anche con obbligo di prescrizione medica e in alcuni casi ad azione stupefacente. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Farmaci online Temi più discussi: Basta iniezioni per dimagrire, arriva una nuova pillola che fa perdere fino all’8% del peso: rischi e benefici dell'orforglipron nel nuovo studio; Dimagrire con farmaci proibiti, tutti i pericoli per la salute; Il boom degli integratori: tra promesse di benessere e possibili rischi per il fegato; Antidepressivi nella dieta per dimagrire, cosa c’è dietro al caso del medico di Pesaro. Farmaci online per dimagrire venduti senza ricetta: costano 350 euro. Chiusi due siti internetFirenze, 26 marzo 2026 – Ketamina, valium e metilfenidato. Il nucleo Nas dei carabinieri di Firenze ha eseguito un decreto di sequestro preventivo di due siti internet accusati di vendere illegalmente ... lanazione.it Farmaci illegali online per dimagrire: sequestrati due siti dalla Finanza a FirenzeNas toscani bloccano portali che vendevano stupefacenti come Mounjaro senza ricetta: server USA, domini pakistani. controradio.it Farmaci per dimagrire online venduti senza controlli: i Nas oscurano due siti illegali.. facebook Finte farmacie online: scoperti due siti che vendevano medicinali e droghe illegalmente x.com