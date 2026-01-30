Farmaci anti-obesità e fertilità | la scoperta firmata Fondazione Foresta

La scoperta della Fondazione Foresta rivela un possibile legame tra farmaci usati per l’obesità e il diabete e la fertilità maschile. Studi recenti suggeriscono che alcuni di questi medicinali potrebbero influenzare la capacità degli uomini di concepire. La ricerca si concentra sui effetti di questi farmaci e apre nuove domande sulla loro sicurezza a lungo termine.

Ricercatori dell’Università di Padova individuano un effetto diretto dei farmaci anti-obesità sulla motilità spermatica: i risultati presentati al Bo aprono ipotesi terapeutiche sull’infertilità maschile I farmaci utilizzati per il trattamento dell’obesità e del diabete potrebbero avere un impatto diretto anche sulla fertilità maschile. È quanto emerge da una ricerca dell’Università di Padova presentata al 40° Convegno di Endocrinologia e medicina della riproduzione in corso al Palazzo del Bo, dove un’équipe di studiosi ha documentato un aumento della motilità degli spermatozoi legato all’azione degli agonisti del recettore GLP-1.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

I farmaci anti-obesità, in particolare quelli a base di GLP-1, stanno suscitando crescente interesse non solo per la perdita di peso, ma anche per i potenziali effetti sulla longevità.

