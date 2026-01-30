Aspettative imprenditoriali in rialzo | ottimismo cresce tra le grandi aziende a gennaio

Le grandi aziende italiane sono più ottimiste per i prossimi mesi. Secondo un’indagine di gennaio di Confindustria, le aspettative per il prossimo trimestre sono in rialzo. Le imprese si mostrano più positive e credono in una ripresa economica più veloce di quanto si aspettassero.

Le grandi imprese italiane hanno registrato un aumento delle aspettative per il prossimo trimestre, secondo l’indagine congiunturale condotta a gennaio dal Centro studi Confindustria. Il dato segna un’accelerazione positiva rispetto al mese precedente, con un miglioramento generale delle prospettive sul fronte della produzione industriale. Il 54,5% delle aziende coinvolte prevede un livello stabile di output, mentre il 35% si attende un incremento, segnando una contrazione della quota di imprese che temono un calo. Il dato più significativo è la riduzione della percentuale di aziende che si aspettano una contrazione dell’attività: passata dal 24,2% nel quarto trimestre 2025 al 10,5% a gennaio, un segnale chiaro di ripresa del clima di fiducia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

