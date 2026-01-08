Pomigliano assalto notturno alla BNL | fanno esplodere l’ATM ma fuggono a mani vuote

Nella mattinata di giovedì 8 gennaio, a Pomigliano d’Arco, si è verificato un tentato furto presso un bancomat BNL in via Passariello. Durante l’intervento, i carabinieri hanno constatato che l’ATM era stato fatto esplodere, ma i malviventi sono riusciti a fuggire senza ottenere il denaro. L’operazione delle forze dell’ordine prosegue per identificare i responsabili e chiarire i dettagli dell’accaduto.

Tentato furto nella mattinata di oggi, giovedì 8 gennaio, a Pomigliano d'Arco, dove i carabinieri della sezione radiomobile e della stazione di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Passariello per un assalto a un bancomat dell'istituto BNL. Assalto all'ATM nella notte Secondo una prima ricostruzione, ignoti avrebbero fatto esplodere l'ATM nel tentativo di portarlo.

Esplosioni a Marigliano e Pomigliano d’Arco dopo il furto di Scisciano. Indagini dei carabinieri, nessun ferito #Napoli #Assalto #Atm #Notte - facebook.com facebook

