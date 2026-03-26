Il presidente del Senato ha commentato l'incontro avvenuto nel suo ufficio, affermando di aver immaginato di incontrare persone con atteggiamenti insoliti o diversi dal consueto. La dichiarazione segue un incontro con un gruppo di persone che si trovavano nel bosco, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sul contenuto della riunione. La comunicazione è stata rilasciata nel corso di un'intervista pubblica.

Quando era in procinto di incontrare Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della famiglia nel bosco, a palazzo Giustiniani a Roma, il presidente del Senato Ignazio La Russa nutriva una certa preoccupazione: “Mi aspettavo un incontro con persone strane“, ha confessato nello studio di Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio su Rete 4. Ma poi si è dovuto ricredere, riconoscendo ai due una “grande umanità”, unita ad altre doti. La Russa sulla famiglia nel bosco La Russa si trovava negli studi di Dritto e Rovescio per commentare gli ultimi, tormentati, eventi della politica italiana fra post referendum e dimissioni nel Governo Meloni. Ma la curiosità del conduttore a un certo punto è caduta sull’incontro Birmingham-Trevallion-La Russa: “Lei ha incontrato i genitori della famiglia del bosco, che impressione le hanno fatto?”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, ammissione di Ignazio La Russa dopo l'incontro in Senato: "Mi aspettavo gente strana"

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