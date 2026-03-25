Dopo un incontro con il presidente del Senato, i genitori della famiglia nel bosco hanno rilasciato un appello affermando di non aver mai maltrattato i propri figli. La conversazione si è svolta in un momento di attenzione pubblica sulla vicenda. I genitori hanno ribadito la loro innocenza riguardo alle accuse che li riguardano e hanno chiesto di chiarire la propria posizione.

Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della cosiddetta “famiglia nel bosco“, hanno incontrato il presidente del Senato Ignazio La Russa a Palazzo Giustiniani a Roma nel corso di un incontro durato poco più di mezzora. Dopo, Catherine ha letto un breve comunicato in cui ha spiegato perché, insieme al marito, ha scelto di crescere i suoi figli in Italia. Ed anche il presidente La Russa ha rilasciato una dichiarazione. Catherine Birmingham e Nathan Trevallion da La Russa Perché Catherine e Nathan hanno scelto l'Italia Il messaggio di Ignazio La Russa Catherine Birmingham e Nathan Trevallion da La Russa L’incontro fra i coniugi Birmingham-Trevallion e La Russa era stato annunciato il 16 marzo scorso dal presidente del Senato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, appello di Catherine al Senato dopo l'incontro con La Russa: "Mai fatto male ai bimbi"

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