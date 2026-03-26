La Corte d’Appello di Bologna ha confermato l’assoluzione nel processo sul fallimento di Aeradria, la società responsabile della gestione dell’aeroporto “Federico Fellini”. La sentenza del 14 gennaio 2022 emessa dal Tribunale di Rimini è stata confermata il 26 marzo 2026. La decisione riguarda le persone coinvolte nel procedimento legale relativo alla società fallita.

Rimini, 26 maro 2026 – La Corte d’Appello di Bologna ha confermato la sentenza di assoluzione emessa il 14 gennaio 2022 dal Tribunale di Rimini nel processo sul fallimento di Aeradria, la società che gestiva l’ aeroporto “Federico Fellini”. La decisione è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri, 25 marzo 2026, al termine del giudizio di secondo grado nato dall’appello presentato dalla Procura di Rimini contro il verdetto di primo grado. Per chi è stata confermata l’assoluzione. La Corte ha confermato l’assoluzione di Stefano Vitali (difeso dagli avvocati Moreno Maresi e Mattia Lancini), Andrea Gnassi (difeso dall'avvocato Nicola Mazzacuva) e Lorenzo Cagnoni per il reato di ricorso abusivo al credito, confermando anche, per il solo Vitali, l’assoluzione dall’accusa di bancarotta fraudolenta aggravata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fallimento Aeradria, tutti assolti: la conferma in Appello

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