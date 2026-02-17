Tre morti 100 feriti e quasi tutti assolti ma la procura non ci sta Per il disastro di Pioltello partirà il processo d' appello

La procura di Milano ha deciso di impugnare la sentenza sul disastro di Pioltello, dove sono morte tre persone e altre cento sono rimaste ferite, perché ritiene ingiuste le assoluzioni di quasi tutti gli imputati. Il processo d’appello partirà il 9 giugno e coinvolge ancora una volta i dirigenti di Rete ferroviaria italiana e l’ex responsabile della manutenzione Marco Albanesi, condannato a poco più di cinque anni. Un dettaglio concreto: tra le persone assolte ci sono alcuni manager che avevano seguito direttamente le operazioni di controllo sui binari.

Prima udienza il 9 giugno. In primo grado assolti i manager di Rfi, condannato solo l'ex responsabile della manutenzione Prima udienza il 9 giugno per l'avvio del processo d'appello sul disastro ferroviario di Pioltello. In primo grado sono stati assolti otto imputati, dirigenti e vertici di Rete ferroviaria italiana, e conndanato Marco Albanesi, ex responsabile dell'unità di manutenzione, a 5 anni e 3 mesi di reclusione. Nell'incidente, avvenuto il 25 gennaio 2018, ci furono 3 morti e più di 100 feriti. La procura di Milano ha impugnato la sentenza chiedendo la condanna (per disastro ferroviario colposo e omicidio colposo) anche per altri imputati, assolti in primo grado, tra cui l'ex amministratore delegato di Rfi Maurizio Gentile e altri due dirigenti dell'azienda. Disastro ferroviario di Pioltello, a giugno il processo d'appello(ANSA) - MILANO, 17 FEB - Inizierà il 9 giugno, davanti alla quinta penale della Corte d'Appello di Milano, il processo di secondo grado sul disastro ferroviario di Pioltello del 25 gennaio 2018, che ...