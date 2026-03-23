Brescia, 24 marzo 2026 – Nel gennaio 2024 il primo processo per il caso Caffaro, la fabbrica chimica dimessa incuneata nel cuore di Brescia al centro di un clamoroso caso di inquinamento, era sfociato in assoluzioni per tutti. E ieri la Corte d’appello ha confermato le assoluzioni. Eccetto quella per l’ex commissario liquidatore Marco Cappelletto, condannato a 4 mesi. È l’esito del processo di secondo grado per i vertici delle vecchie gestioni legate alla ex Snia, nel quale risultavano imputati appunto Cappelletto, il manager Alfiero Marinelli, e l’ex commissario straordinario del Sin Roberto Moreni, che avevano affrontato il giudizio in abbreviato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inquinamento alla Caffaro di Brescia, tutti assolti anche in Appello

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