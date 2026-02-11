Materne delusi mamme e papà | No al cambio di passo chiesto

Martedì sera il Consiglio comunale ha respinto la mozione delle opposizioni sulla gestione delle scuole materne. Sedici consiglieri sono stati contrari, nove hanno votato a favore. La proposta di cambiare passo nella gestione della Fondazione Scuole Materne è stata quindi bocciata, lasciando i genitori e le mamme delusi.

Sedici voti contrari e nove favorevoli: con questo esito il Consiglio comunale boccia la mozione delle opposizioni sul futuro della Fondazione Scuole Materne. Un risultato che lascia sul campo più domande che risposte, accompagnando l'uscita delusa dei genitori dall'aula, a pochi giorni dalla chiusura delle iscrizioni. La proposta respinta chiedeva un cambio di passo chiaro da parte dell'Amministrazione: maggiori risorse economiche, la revoca della chiusura delle Sezioni primavera e la presentazione entro marzo di un piano di ristrutturazione e rilancio della Fondazione. La mozione – come ha spiegato Carmelo Lauricella (Pd), consigliere di minoranza – nasceva dalla mobilitazione delle famiglie e dalla necessità di riportare in Consiglio un tema che da settimane anima il dibattito cittadino.

