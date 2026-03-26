Governo Donzelli | Dimissioni Santanchè? Serviva dare segnale cambio di passo

Da lapresse.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il deputato ha dichiarato che le dimissioni di un ministro vengono decise dal presidente del Consiglio e non dalle opposizioni o dai media. Ha aggiunto che la decisione di cambiare un ministro serve a dare un segnale di cambiamento nel governo. La dichiarazione è arrivata in risposta alle speculazioni sui motivi delle ultime dimissioni di un membro del governo.

“Non lo decidono le opposizioni e i giornali quando il presidente del Consiglio pensa di cambiare un ministro, lo decide il presidente del Consiglio. Cosa è cambiato rispetto al passato per quanto riguarda il caso Santanchè? Banalmente il presidente del Consiglio sceglie i ministri con cui preferisce collaborare e li sceglie ovviamente insieme al presidente della Repubblica che poi li nomina. Però è una scelta del presidente del Consiglio”. Così il responsabile organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli, parlando con i cronisti nei pressi del Senato. E aggiunge: “Credo che ci fosse comunque la necessità di dare un segnale, un cambio di passo... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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