Ryanair | 20 voli da Rimini Forlì e Parma Ecco le nuove destinazioni tra Italia ed Europa

Bologna, 25 febbraio 2026 – Venti nuove rotte per gli aeroporti di Forlì, Parma e Rimini. Questa mattina l’annuncio di Ryanair dopo l’abolizione della council tax per gli scali che registrano un traffico inferiore ai 700mila passeggeri l’anno. Una richiesta avanzata dal presidente Michele de Pascale che fa parte della strategia della Regione per il rilancio dei quattro aeroporti e che era stata approvata dal Governo nell’ultima legge di Bilancio grazie a un emendamento proposto dai parlamentari emiliano-romagnoli di maggioranza e minoranza. Ryanair, nuovi aerei per l'estate 2026. Il Ceo Eddie Wilson: "Tre aerei in più con base a Milano e 7 nuove rotte" Venti nuove rotte tra Rimini, Forlì e Parma. A partire dall’estate prossima saranno quindi 20 in totale le rotte che interesseranno i tre aeroporti: 3 a Forlì, con 2 nuove rotte per Cagliari e Londra Stansted; 5 a Parma, con 3 nuove rotte per Tirana, Reggio Calabria e Londra Stansted; 12 a Rimini, con 4 nuove rotte per Breslavia, Manchester, Colonia ( un ritorno dei voli per la Germania ) e Catania. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Aeroporti, Ryanair annuncia: "Nuove tratte da Rimini, Forlì e Parma"

