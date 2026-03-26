Durante il periodo di Pasqua, presso la Palazzina di Caccia di Stupinigi si svolgeranno visite guidate rivolte alle famiglie, con l’obiettivo di scoprire gli animali e i loro nidi. L’iniziativa comprende anche laboratori dedicati ai bambini, incentrati sulla realizzazione di nidi artigianali utilizzando vari materiali. L’attività si svolgerà nelle aree esterne della struttura, situata pochi chilometri a sud di Torino.

Un nido come intreccio di rami, materiali e forme pensate per accogliere e proteggere: è da questa immagine che prende avvio l’attività di Pasqua proposta alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, alle porte di Torino. Il programma prevede una visita guidata seguita da un workshop dedicato al tema del nidificare, rivolto a famiglie e visitatori di tutte le età. La visita conduce il pubblico alla scoperta degli animali che volano e depongono le uova, rintracciabili tra decorazioni e dipinti della Palazzina. Un percorso che attraversa ambienti in cui mondo umano, animale e vegetale si intrecciano e si sovrappongono, offrendo una lettura simbolica e naturalistica degli spazi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - "Facciamo il nido": a Pasqua visite guidate alla ricerca di animali e laboratori alla Palazzina di Caccia di Stupinigi

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