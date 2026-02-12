‘Ho sepolto il corpo di mia madre’ | choc a Torino ritrovato il cadavere vicino alla Palazzina di Caccia di Stupinigi

Una telefonata al 112 ha portato al ritrovamento del cadavere di una donna vicino alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, a Torino. Un uomo ha confessato di aver sepolto il corpo e ha indicato il luogo. La polizia si è subito messa sulle tracce, mentre gli investigatori cercano di capire cosa sia successo. La scena ha lasciato increduli i residenti della zona. La procura ha aperto un’indagine per chiarire i motivi di questa tragedia.

Una telefonata al 112 ha scatenato il dramma: “Ho sepolto il corpo di mia madre, vi dico dove trovarlo”. Così mercoledì sera, 11 febbraio, i carabinieri del Torinese sono stati indirizzati verso un bosco tra Stupinigi e Vinovo, a pochi chilometri da Torino, dove è stato ritrovato il cadavere di una donna scomparsa da oltre un mese. Il luogo del ritrovamento, accanto alla rotonda della Palazzina di Caccia di Stupinigi lungo la statale 143, è stato indicato dal figlio stesso, inizialmente reticente. In un primo momento aveva detto che la madre era “partita per un viaggio”, ma di fronte all’insistenza dei militari ha cambiato versione: “L’ho trovata morta. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

