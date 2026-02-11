Stupinigi | si cerca il cadavere di una donna vicino alla Palazzina di Caccia forse è morta da più di un mese

Questa mattina a Nichelino, i vigili del fuoco e i carabinieri hanno trovato un corpo in avanzato stato di decomposizione vicino alla Palazzina di Caccia di Stupinigi. Gli investigatori sospettano che la donna sia morta più di un mese fa, ma ancora non si conoscono le cause della morte. Le forze dell’ordine continuano le verifiche per chiarire cosa sia successo.

A Nichelino, i vigili del fuoco e i carabinieri sono impegnati nelle ricerche del corpo di una donna, forse morta da più di un mese. Dalle 19 di oggi, 11 febbraio, stanno perlustrando i terreni vicini alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, dove si ipotizza che si trovi il cadavere. L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio, dopo la telefonata di un uomo al numero unico d'emergenza. Sarebbe il figlio della presunta vittima.

