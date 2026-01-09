Proclamati gli eletti nessuna brutta sorpresa | confermati i 10 consiglieri regionali della provincia di Foggia
La Corte d’Appello di Bari ha confermato i risultati delle ultime elezioni regionali, con la conferma dei 10 consiglieri della provincia di Foggia. La decisione, pubblicata da Eligendo, il portale ufficiale del Ministero dell’Interno, assicura la validità delle urne e la rappresentanza confermata nella regione. Non sono emerse irregolarità, garantendo così la stabilità del quadro politico locale.
La Corte d’Appello di Bari conferma i risultati pubblicati da Eligendo, il portale delle elezioni del ministero dell’Interno. Nella tarda mattinata ha concluso le operazioni, ma alle 15.30 il verbale non era ancora arrivato agli uffici della Regione Puglia. Non era prevista alcuna notifica ai. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
