Proclamati gli eletti nessuna brutta sorpresa | confermati i 10 consiglieri regionali della provincia di Foggia

La Corte d’Appello di Bari ha confermato i risultati delle ultime elezioni regionali, con la conferma dei 10 consiglieri della provincia di Foggia. La decisione, pubblicata da Eligendo, il portale ufficiale del Ministero dell’Interno, assicura la validità delle urne e la rappresentanza confermata nella regione. Non sono emerse irregolarità, garantendo così la stabilità del quadro politico locale.

