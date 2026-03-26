Consiglieri Regione Campania zero condanne al processo per i rimborsi Ugo de Flaviis al GdI | Finito incubo non conseguenze

L'ex consigliere regionale della Campania ha dichiarato di essere stato assolto con formula piena in merito a un procedimento riguardante i rimborsi. Nessuna condanna è stata emessa e lui ha definito la vicenda come un incubo concluso, senza conseguenze legali a suo carico. I consiglieri della regione campana non hanno subito condanne in relazione a questo processo.

Consiglieri Regione Campania, zero condanne al processo per i rimborsi, Ugo de Flaviis al Giornale d'Italia: "Finito incubo, restano conseguenze" Processo flop Nessuna condanna al processo per i rimborsi ai consiglieri regionali della Campania, così ha deciso la prima sezione penale del Tribunale di Napoli. In giudizio si è dunque completamente dissolta l’ipotesi accusatoria di peculato sui fondi destinati al funzionamento dei gruppi consiliari. L'inchiesta era partita 14 anni fa innescando sul territorio una pesante gogna mediatica nei confronti degli esponenti politici coinvolti. Assolti con formula piena Il tribunale di Napoli... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Consiglieri Regione Campania, zero condanne al processo per i rimborsi, Ugo de Flaviis al GdI: "Finito incubo, non conseguenze" Articoli correlati Processo ‘Pandoro-gate’, Chiara Ferragni è stata assolta: “È finito un incubo durato anni”Chiara Ferragni si è recata oggi nel Tribunale di Milano, dove si è concluso il processo relativo al ‘Pandoro-gate’, la sentenza che è stata emanata... Leggi anche: Regione Campania, giunta al lavoro: Fico cerca spiragli nel bilancio blindato da De Luca Altri aggiornamenti su Consiglieri Regione Campania Temi più discussi: Consiglio regionale Campania, seduta 26 marzo 2026; Campania, Cirielli si dimette dal Consiglio regionale: Scelta sofferta, ma resto al servizio della mia Regione; Bilancio Regione Campania: una giungla di osservatori, garanti e associazioni, dagli ex consiglieri alle Neuroscienze; MINACCE A MINISTRO VALDITARA. LA SOLIDARIETA’ DEI CONSIGLIERI REGIONALI GRIMALDI E ROSTAN (LEGA). Regione Campania, approvato il bilancio dal ConsiglioIl Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Massimiliano Manfredi, ha approvato, con l’astensione della minoranza, il Bilancio di previsione finanziario del Consiglio Regionale della Campania ... napolitoday.it Fico, dopo approvazione bilancio Regione in piena operativitàOggi abbiamo approvato il Bilancio della Regione Campania. Un passaggio importante che ci permette di uscire dall'esercizio provvisorio e di riportare la Regione a una piena operatività. Ringrazio tu ... ansa.it Consiglio regionale Campania (@crcampania) / Posts / X x.com Stamattina presso la sede del Consiglio regionale della Campania. Interessante confronto organizzato dalle Consigliere regionali della Campania per fare il punto su : "80 anni di voto alle donne" . L' incontro si è arricchito della partecipazione attiva di studenti facebook