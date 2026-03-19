MotoGP su TV8 GP Brasile 2026 | orari in chiaro da venerdì a domenica

Il Gran Premio di Brasile di MotoGP si svolgerà dal 20 al 22 marzo 2026 e sarà trasmesso in chiaro su TV8. La Sprint del secondo appuntamento del campionato è prevista per sabato 21 marzo alle 19:00, mentre la gara principale si terrà domenica 22 marzo alle 19:00. Gli orari sono in Italia e l’evento si svolge sul circuito brasiliano.

Il Gran Premio di Brasile di MotoGP andrà in scena dal 20 al 22 marzo. La Sprint del secondo appuntamento dell’edizione 2026 del Motomondiale inizierà alle ore 19:00 europee di sabato 21, mentre la Gara vera e propria avrà luogo dalle ore 19:00 italiane di domenica 22. Si correrà per la quarta volta nell’autodromo di Goiania. Il Brasile torna nel calendario iridato dopo 22 anni, ma per il circuito intitolato alla memoria di Ayrton Senna l’attesa è stata di ben 37! La pista è edificata nell’Altopiano Centrale del Brasile a oltre 700 metri di altitudine. Quando si corse nella seconda metà degli anni ’80, fu caratterizzata da temperature torride. 🔗 Leggi su Oasport.it

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