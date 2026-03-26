F1 in tv GP Giappone 2026 | orari prove libere venerdì 27 marzo programma streaming

L’appuntamento con il Mondiale di Formula 1 prosegue con il Gran Premio del Giappone, previsto per la prossima settimana. Venerdì 27 marzo sono in programma le prove libere, con orari e dettagli disponibili per la trasmissione in streaming e in tv. Dopo aver concluso la tappa in Cina, gli eventi si spostano sul circuito di Tokyo, dove si svolgerà la gara.

Messo in archivio anche la seconda tappa della stagione, ovvero il Gran Premio della Cina sul tracciato di Shanghai, è già tempo di pensare a quello che vivremo nelle prossime settimane. La F1, infatti, ci proporrà il Gran Premio del Giappone e venerdì 27 marzo si darà il via alle danze con le prime due sessioni di prove libere. Sullo splendido e complicato tracciato di Suzuka andrà in scena un fine settimana di estrema rilevanza per il campionato. La pista nipponica, infatti, che unisce curve mozzafiato e tratti veloci, è un vero e proprio ago della bilancia per vetture e piloti. Chi vince qui ha una monoposto di alto livello e, non in secondo piano, è un pilota che può puntare al titolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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