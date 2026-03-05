Venerdì 6 marzo si apre il primo weekend del Mondiale di Formula 1 2026 sul circuito di Albert Park a Melbourne. Piloti e team scenderanno in pista per le prime prove libere, in un contesto che presenta variazioni rispetto alle stagioni passate. Gli orari delle sessioni, la copertura televisiva e le opzioni di streaming sono stati annunciati per permettere agli appassionati di seguire l’evento in diretta.

Venerdì 6 marzo inizierà il primo week end del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito dell’Albert Park di Melbourne (Australia), piloti e team saranno chiamati a trovare nel più breve tempo possibile la quadratura del cerchio in un contesto molto diverso dal precedente. Comincia, infatti, una stagione in cui ci saranno nuove monoposto da gestire, associate a power unit di nuova generazione. Le incognite non mancano e ci si chiede quali saranno gli equilibri in pista. I test pre-season a Barcellona e in Bahrain non hanno dato grandi indicazioni, dal momento che un po’ tutti si sono nascosti e hanno badato alla raccolta dati, portando avanti diverse prove comparative per la miglior comprensione della monoposto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, GP Australia 2026: orari prove libere 6 marzo, tv, programma, streaming

Leggi anche: Superbike, GP Australia 2026: orari prove libere, tv, streaming

F1, GP Australia 2026: programma, orari, tv, streamingIl conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli: nel weekend del 6-8 marzo scatterà ufficialmente il Mondiale 2026 di Formula 1, e come da tradizione...

Una raccolta di contenuti su F1 GP Australia 2026 orari prove libere....

Temi più discussi: Li sentite i motori? Parte la F1 su Sky, alle 13.30 la conferenza piloti in STREAMING; F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del GP d'Australia; Parte il Mondiale 2026: quando e dove vedere il GP Australia; Orari TV GP Australia 2026: diretta su Sky, differita su TV8 - Orari - Formula 1.

F1 su TV8, GP Australia 2026: orari in chiaro da venerdì a domenicaIl Gran Premio di Australia di F1 si disputerà domenica 8 marzo. La prima gara del Mondiale 2026 comincerà alle ore 5:00 europee. Ovviamente, la griglia ... oasport.it

Formula 1, GP Australia 2026: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e in streamingGli orari del Gran Premio d’Australia della Formula 1 2026: il programma e quando vedere in TV su TV8 e Sky prove libere, qualifiche e gara della F1 ... fanpage.it

Max Verstappen rompe il silenzio nel media day del GP d’Australia: “È troppo tardi per lamentarsi”. L’olandese difende la Red Bull e lancia un chiaro avvertimento ai rivali - facebook.com facebook

Durante una conferenza stampa in Australia, la calciatrice della nazionale iraniana Sara Didar, 21 anni, si è commossa parlando della situazione nel suo Paese mentre la squadra è impegnata in Coppa d’Asia. L’attaccante e la commissaria tecnica Marziyeh J x.com