Il Gran Premio del Giappone di Formula 1 si svolgerà nella mattina di domenica 29 marzo a Suzuka. La gara vedrà sfidarsi le scuderie Ferrari e Mercedes, con entrambe le squadre pronte a confrontarsi sul circuito giapponese. La competizione si inserisce nel calendario della stagione 2026 e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’anno.

Il Gran Premio del Giappone di Formula 1 si correrà nella primissima mattina di domenica 29 marzo. Sarà un’ Alba Rossa oppure un’ Alba Argentea? La cromia più probabile è la seconda, se non altro sulla base di quanto visto tra il GP d’Australia e quello di Cina, nei quali le Mercedes hanno conquistato un bottino (quasi) pieno. George Russell e Kimi Antonelli sono 1-1 nel conteggio delle vittorie. Il britannico ha però 4 punti in più, figli esclusivamente di quanto accaduto nella Sprint di Shanghai. Tutti lo indicano come Campione del Mondo 2026 in pectore, però bisogna ricordarsi di come sovente “chi entra papa in conclave ne esce cardinale”. Nel qual caso, proprio l’italiano potrebbe essere il primo ad approfittarne. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, GP Giappone 2026. Il Sol Levante sarà Rosso oppure d’Argento? Ferrari sfida Mercedes a Suzuka

Articoli correlati

F1, GP Giappone 2026: la Ferrari può sfidare la Mercedes a Suzuka?La Mercedes arriva a Suzuka con l’obiettivo di chiudere un tris che non si vedeva dall’era Hamilton.

Leggi anche: LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: sfida Ferrari-Red Bull nella FP1, Mercedes e McLaren inseguono

Approfondimenti e contenuti su Sol Levante

Temi più discussi: F1 | GP Giappone 2026, anteprima di Suzuka. Tra polemiche Mercedes e Super Clipping; F1 - GP Giappone: un Paese modello, ma senza talenti; F1, GP Giappone: info e orari del weekend di Suzuka; F1, statistiche GP Giappone. Lewis Hamilton riprenderà il discorso vincente interrotto nel 2018?.

F1 GP Giappone, orari di qualifiche e gara e dove vederlo in tv (anche in chiaro). Mercedes favorita, Ferrari rincorreTutto pronto per il terzo appuntamento della stagione 2026. Il circus arriva nel Paese del Sol Levante con alcune certezze e tante incognite. Il ... msn.com

Segue l’anteprima del GP Giappone 2026 di P300.itSi arriva a Suzuka con una situazione abbastanza complicata dal punto di vista delle polemiche. Mercedes continua ad essere sotto l’occhio del ciclone, non solo per il rapporto di compressione ma ora ... p300.it

25 Marzo 1977: I Queen conquistano il Sol Levante! Esattamente oggi, nel 1977, usciva in Giappone uno dei singoli più iconici e amati della band: "Teo Toriatte (Let Us Cling Together)". In un gesto di immenso amore e rispetto per i fan giapponesi (che li a - facebook.com facebook

Giappone Explorer Tutto il fascino del Sol Levante Tour 10 giorni dal 14 al 23 Ottobre con voli da Catania - Quote da € 4.150 Vedi programma su: irvin.top-viaggi.com/doc_hub/1509_G… #giappone #tour #tokyo #kyoto #hiroshima #solevante #marraviaggi x.com