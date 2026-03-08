La storia della veterinaria Antonella Troise | Quando entrai nella sanità pubblica una donna non era prevista

Antonella Troise, veterinaria, racconta la sua esperienza entrando nel settore pubblico, dove inizialmente non era previsto che ci fossero donne. La sua storia si inserisce in un contesto più ampio di cambiamenti sociali e professionali, evidenziando come le donne abbiano conquistato spazi in ambiti tradizionalmente maschili. La Giornata internazionale della donna ricorda queste trasformazioni e i progressi fatti nel corso degli anni.

Dal telegramma mai arrivato alla presa di servizio l'8 marzo 1993: il racconto di una veterinaria tra maternità, difficoltà e perseveranza La Giornata internazionale della donna celebra i progressi in ambito economico, politico e culturale raggiunti dalle donne in tutto il mondo. Si basa su un principio universale che prescinde da qualsiasi tipo di divisione. È una giornata simbolica, ma estremamente importante ed è proprio da qui che comincia l'incredibile storia della dottoressa Antonella Angela Troise, veterinaria di sanità pubblica a Tuscania. Il suo racconto inizia a novembre del 1992, quando arrivò prima in graduatoria e vinse il concorso per diventare veterinaria dopo una lunga gavetta fatta di tirocini e sacrifici. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Una carriera al servizio della sanità veterinaria pubblica, il dottor Roberto Giordani va in pensioneANCONA - Il 31 gennaio il dottor Roberto Giordani, Direttore della UOC Sanità Animale della AST Ancona, conclude il suo percorso professionale e si... Sanità pubblica veterinaria. Ecco le regoleC’è un settore dell’Asl Toscana centro che si occupa della salute degli animali e della sicurezza alimentare: l’Area funzionale Sanità pubblica...