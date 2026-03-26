Ex generale israeliano nel Cilento interrogazione di AVS a Piantedosi | L' Italia non accolga militari Idf'

In parlamento si è discusso della presenza nel Cilento di un ex generale israeliano coinvolto nelle operazioni dell’IDF. L’AVS ha presentato un’interrogazione al ministro dell’interno, chiedendo di evitare l’accoglienza di militari provenienti dall’esercito israeliano. La vicenda riguarda direttamente l’Italia e la sua politica di ospitalità nei confronti di figure appartenenti alle forze armate israeliane.

Il deputato Grimaldi: "Chiediamo chiarimenti urgenti su eventuali accordi formali o informali tra autorità italiane e israeliane" Finisce in parlamento la vicenda relativa alla presenza nel Cilento dell'ex generale israeliano Ofer Winter. "Dal 31 marzo al 9 aprile, sarà ospite speciale dell'Hotel Ariston a Capaccio-Paestum, in un pacchetto vacanza rivolto a militari israeliani attivi e riservisti dell'Idf. Winter, noto per dichiarazioni estremiste e simbolo della destra nazional-religiosa, continua a rappresentare una forza militare coinvolta nel genocidio di Gaza e nell'occupazione della Cisgiordania". Lo conferma, a... 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Ex generale israeliano nel Cilento, interrogazione di AVS a Piantedosi: "L'Italia non accolga militari Idf' Articoli correlati Topi nel refettorio della ‘San Filippo’, i consiglieri Pd e Avs presentano interrogazione al SindacoTempo di lettura: 1 minuto Il caso dei topi nel refettorio della scuola San Filippo arriva in Consiglio Comunale con l’interrogazione dei consiglieri... Ex generale israeliano atteso in vacanza in Italia, l’appello: “È un criminale di guerra, no a un nuovo caso Almasri”Ofer Winter, che dovrebbe arrivare in provincia di Salerno il 31 marzo, ha guidato azioni di guerra con vittime civili nel 2014 a Gaza e come... Contenuti utili per approfondire Ex generale israeliano nel Cilento... Temi più discussi: Il generale israeliano Winter arriva in Italia: Arrestatelo; Vacanze con i criminali di guerra: il Cilento trasformato in resort dell’impunità; Vacanze italiane, tra mare e Alpi la decompressione dei militari Idf; M5S - MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: M.O. SILVESTRI (M5S): INACCETTABILE CHE OFER WINTER VENGA IN VACANZA IN ITALIA, PIANTEDOSI INTERVENGA. Ex generale israeliano nel Cilento, 'coinvolto in crimini a Gaza'Dal 31 marzo al 9 aprile, l'ex generale israeliano Ofer Winter sarà ospite speciale dell'Hotel Ariston a Capaccio-Paestum, nel Cilento, in un pacchetto vacanza rivolto a militari israeliani attivi e ... ansa.it L’ex generale israeliano Ofer Winter in arrivo nel Cilento per una vacanza. Presentata interrogazione al ministro PiantedosiDesta polemica l’arrivo in Italia, e precisamente nel Cilento, di Ofer Winter, ex generale dell’esercito israeliano. Winter è atteso a Capaccio Paestum dal prossimo 31 marzo al 9 aprile per un pacche ... ondanews.it “L'ex generale israeliano Ofer Winter sarà ospite speciale a Capaccio-Paestum, nel Cilento, in un pacchetto vacanza rivolto a militari israeliani attivi e riservisti dell'Idf. Winter, noto per dichiarazioni estremiste e simbolo della destra nazional-religiosa, continua - facebook.com facebook