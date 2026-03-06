I consiglieri di opposizione del PD e dell’AVS hanno presentato un’interrogazione al Sindaco riguardo alla presenza di topi nel refettorio della scuola San Filippo. La questione è stata discussa nel corso dell’ultima riunione del Consiglio Comunale, evidenziando il problema che interessa il servizio di ristorazione scolastica. La richiesta si concentra sulla gestione e sulle eventuali misure adottate per risolvere la situazione.

Tempo di lettura: 1 minuto Il caso dei topi nel refettorio della scuola San Filippo arriva in Consiglio Comunale con l’interrogazione dei consiglieri di opposizione di PD e AVS. “ La situazione, documentata da foto e video di un roditore nei locali mensa, ha destato profonda preoccupazione tra le famiglie”, dichiarano i consiglieri Francesco Farese, Giovanna Megna, Floriana Fioretti, Maria Letizia Varricchio e Giovanni De Lorenzo. “ La salute e la sicurezza degli alunni devono essere la priorità assoluta per l’Amministrazione, a prescindere dalle competenze burocratiche. Nonostante il richiamo alle funzioni dell’ASL, il Sindaco resta, infatti, la massima autorità sanitaria locale, col dovere di intervenire a tutela della salute pubblica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Topi nel refettorio della ‘San Filippo’, i consiglieri Pd e Avs presentano interrogazione al Sindaco

«Topi ed escrementi nel refettorio». Genitori in ansia, trappole nell?asilo Marotti di MontemarcianoMONTEMARCIANO I genitori degli alunni che frequentano la scuola dell'infanzia “Marotti” in viale Europa a Montemarciano sono preoccupati e chiedono...

Referendum sulla Giustizia, Pd-M5s-Avs presentano un’esposto all’Agcom: “Governo troppo presente in tv, violata la par condicio”Pd, M5s e Avs presentano esposto ad Agcom per eccessiva presenza del governo in tv sul referendum Giustizia.

Contenuti utili per approfondire San Filippo.

Temi più discussi: Topi nel refettorio, mensa sospesa e protesta dei genitori: il caso della San Filippo; Topi nella scuola, i genitori chiedono sanificazione e derattizzazione totale; San Filippo, attivate tutte le procedure di derattizzazione e sanificazione; Topi a scuola: alunni restano a casa, famiglie protestano.

Topi nella scuola San Filippo, i consiglieri PD e AVS presentano interrogazione al sindacoIl caso dei topi nel refettorio della scuola San Filippo arriva in Consiglio Comunale con l’interrogazione dei consiglieri di opposizione di PD e AVS. La situazione, documentata da foto e video di un ... ntr24.tv

Topi nel refettorio, mensa sospesa e protesta dei genitori: il caso della San FilippoUn video circolato sui social, la sospensione della mensa e, infine, la protesta dei genitori davanti ai cancelli della scuola. In pochi giorni la vicenda che riguarda il plesso San Filippo – scuola d ... ntr24.tv