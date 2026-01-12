Benevento sequestro da oltre 1,1 milioni di euro per riciclaggio e fatture false nel settore dei rottami

Le autorità di Benevento hanno sequestrato oltre 1,1 milioni di euro in un’operazione contro il riciclaggio e l’emissione di fatture false nel settore dei rottami metallici. Le indagini della Guardia di Finanza hanno analizzato i flussi finanziari sospetti, evidenziando pratiche illecite che minano la trasparenza del mercato. Questo intervento mira a tutelare il settore e garantire il rispetto delle normative fiscali e commerciali.

Le indagini della Guardia di Finanza di Benevento hanno ricostruito flussi finanziari sospetti nel commercio dei rottami metallici. Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Benevento ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della Procura della Repubblica, per un valore complessivo di € 1.197.605,80 nei confronti di cinque soggetti – tutti residenti nella provincia di Napoli – che si sono resi responsabili, a vario titolo, di riciclaggio, auto riciclaggio e di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

