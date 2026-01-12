Sequestro da 1,2 milioni per riciclaggio e fatture false | cinque indagati

La Guardia di Finanza di Benevento ha eseguito un sequestro preventivo di 1,2 milioni di euro, disposto dal giudice, nell’ambito di un’indagine per riciclaggio e emissione di fatture false. L’operazione ha coinvolto cinque persone e si inserisce in un più ampio quadro di controlli sulla legalità economica. Di seguito i dettagli sull’attività e le accuse rivolte agli indagati.

Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Benevento ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della Procura della Repubblica, per un valore complessivo di € 1.197.605,80 nei confronti di cinque sogetti – tutti residenti nella provincia di Napoli – che si sono resi responsabili, a vario titolo, di riciclaggio, autoriciclaggio e di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Le misure cautelari reali in rassegna, eseguite dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Benevento e coordinate dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, traggono origine dall'espletamento di mirati accertamenti finalizzati alla ricostruzione dei rapporti economici posti in essere da una ditta – con sede a Napoli – operante nel settore della commercializzazione dei rottami di metallo.

