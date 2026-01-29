Due ubriachi al volante e uno nei pressi del pronto soccorso anche un' evasione dai domiciliari | le denunce

I Carabinieri di Cesena hanno portato a termine un piccolo giro di controlli nelle zone più a rischio della città. Durante l’operazione, hanno denunciato quattro persone. Due di loro erano ubriachi al volante e sono stati trovati dai militari in stato di alterazione. Un’altra persona invece si trovava nei pressi del pronto soccorso, anche lui senza documenti e in stato confusionale. Infine, un uomo era appena evaso dagli arresti domiciliari. Le denunce sono arrivate tutte in poche ore, per varie infrazioni.

Si mettono a referto quattro denunce da parte dei Carabinieri di Cesena nel corso dei controlli fatti nelle zone più sensibili sul piano della sicurezza. Non sono mancate due denunce per guida in stato di ebbrezza e un giovane è stato denunciato per porto abusivo di armi dopo essere stato trovato.

