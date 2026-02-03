Già bloccata per furto evade anche dai domiciliari | ex colf finisce in carcere

Una donna che lavorava come colf nella Bassa modenese è finita di nuovo in cella. Era già stata arrestata per furto e ora, dopo aver tentato di evadere dai domiciliari, le porte del carcere si sono di nuovo spalancate. La donna aveva già violato le restrizioni e questa volta il giudice ha deciso di aggravare la misura, portandola dietro le sbarre.

Era stata sorpresa a ottobre nel sottotetto dell'anziano presso cui lavorava per rubare. Dopo l'arresto ha ignorato l'obbligo di firma e i domiciliari: il Giudice aggrava la misura Dalle pulizie domestiche al furto, fino all'evasione dai domiciliari. Si sono aperte ieri le porte del carcere per una donna residente nella Bassa modenese, protagonista di una lunga serie di violazioni che hanno spinto il Giudice per le Indagini Preliminari di Modena ad aggravare la misura cautelare nei suoi confronti. I Carabinieri della Stazione di San Felice sul Panaro hanno eseguito l'ordinanza, mettendo fine a un'escalation di reati e inottemperanze iniziata lo scorso autunno.

