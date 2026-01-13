Evade dai domiciliari costantemente | stalker in carcere

Un uomo, già graziato in passato, è stato arrestato e rinchiuso in carcere dopo ripetuti tentativi di evadere dai domiciliari. Nonostante le recenti concessioni, i suoi comportamenti sono risultati incompatibili con le condizioni di libertà, rendendo necessaria una misura più severa. La vicenda evidenzia l’importanza di monitorare attentamente soggetti soggetti a restrizioni, per garantire il rispetto delle norme e la sicurezza pubblica.

Evade dai domiciliari e cerca di entrare a casa della ex (per la seconda volta in una settimana): bloccato in fuga con addosso arnesi da scasso - Il 5 gennaio lo avevano arrestato e messo ai domiciliari perché si era presentato a casa dell'ex fidanzata pretendendo di entrare e minacciandola. msn.com

Evade dai domiciliari con le stampelle, aveva molestato la ex e ferito una poliziotta - Prima quel torinese di 39 anni ha tentato di sfondare la porta della casa da cui la compagna lo aveva cacciato poche ore prima. torino.repubblica.it

Evade dagli arresti domiciliari e fa scattare l'allarme del braccialetto elettronico. #poliziadistato denuncia 21enne pluripregiudicato bresciano. #questuraBrescia #essercisempre Link articolo: https://questure.poliziadistato.it/it/Brescia/articolo/340969661bf25ffa - facebook.com facebook

Padova, evade dai domiciliari e tenta di entrare in casa della ex: 49enne arrestato per stalking ed evasione. #Veneto #Padova #Cronaca x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.