Evade dai domiciliari costantemente | stalker in carcere

Da padovaoggi.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo, già graziato in passato, è stato arrestato e rinchiuso in carcere dopo ripetuti tentativi di evadere dai domiciliari. Nonostante le recenti concessioni, i suoi comportamenti sono risultati incompatibili con le condizioni di libertà, rendendo necessaria una misura più severa. La vicenda evidenzia l’importanza di monitorare attentamente soggetti soggetti a restrizioni, per garantire il rispetto delle norme e la sicurezza pubblica.

Dopo essere stato graziato un paio di volte, alla fine è stato tradotto in carcere a seguito di reiterati comportamenti non in linea con il rispetto della legge. Nella giornata di ieri, 12 gennaio, i carabinieri della stazione di Mestrino hanno arrestato un 49enne già noto alle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

Leggi anche: Evade dai domiciliari e viene trovato dai Carabinieri in giro nella periferia di Cesena: finisce in carcere

Leggi anche: Evade dai domiciliari dopo lite in casa e va dai carabinieri: “Mettetemi in carcere, vi prego”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Evade dai domiciliari costantemente: stalker in carcere.

evade domiciliari costantemente stalkerPerseguita l'ex nonostante i domiciliari: stalker arrestato due volte in una settimana - Padova, evade dai domiciliari e tenta di entrare in casa della ex: 49enne arrestato per stalking ed evasione. nordest24.it

Evade dai domiciliari e cerca di entrare a casa della ex (per la seconda volta in una settimana): bloccato in fuga con addosso arnesi da scasso - Il 5 gennaio lo avevano arrestato e messo ai domiciliari perché si era presentato a casa dell'ex fidanzata pretendendo di entrare e minacciandola. msn.com

Evade dai domiciliari con le stampelle, aveva molestato la ex e ferito una poliziotta - Prima quel torinese di 39 anni ha tentato di sfondare la porta della casa da cui la compagna lo aveva cacciato poche ore prima. torino.repubblica.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.