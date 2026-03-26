L'attrice ha raccontato di aver subito un intervento chirurgico d'emergenza al seno, descrivendo la situazione come estremamente grave. Ha riferito di aver rischiato la vita a causa di complicazioni legate alla protesi. Durante un'intervista in televisione, ha condiviso i dettagli dell'episodio e le conseguenze di quel periodo difficile.

Eva Grimaldi non ha mai fatto segreto di essersi rivolta in più di un'occasione alla chirurgia estetica per aumentare le dimensioni del seno. Ospite a La Volta Buona, l'icona tv degli anni '80 e '90 ha rotto il silenzio su un drammatico problema di salute che l'ha colpita di recente. Lo scorso 13 marzo, quello che sembrava solo un malessere passeggero ha reso necessaria un'operazione d'urgenza. Ad accorgersi che qualcosa non andava è stata la moglie, Imma Battaglia, nonostante i tentativi di minimizzare una condizione che persisteva da tempo. "Avevo un forte dolore, ma ho fatto finta di niente", ha ammesso l'attrice. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Eva Grimaldi, operazione d'urgenza al seno: "Ho rischiato la vita per la protesi"

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