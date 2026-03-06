Eva Cavalli vedova dello stilista | Da due anni la mia vita è cambiata operata d’urgenza

Eva Cavalli, vedova dello stilista, ha riferito che da due anni la sua vita è cambiata a causa di un’operazione d’urgenza a cui si è sottoposta. Dopo un periodo di difficoltà, ha deciso di condividere pubblicamente la sua esperienza, rivelando il dolore nascosto dietro il mondo del fashion e il modo in cui ha affrontato il momento difficile.

Dietro il glamour delle sfilate si nasconde un dolore che Eva Cavalli ha deciso di raccontare, a distanza di due anni. La vedova del celebre stilista Roberto Cavalli, scomparso nell’aprile del 2024, ha rivelato al Corriere della Sera di aver vissuto un momento molto delicato, dal quale non si è ripresa del tutto: da una sessione in un centro benessere è finita in ospedale, poi operata d’urgenza. Il dramma di Eva Cavalli. Tutto è iniziato due anni fa, durante un soggiorno in una lussuosa Spa a Bodrum, in Turchia. Come lei stessa ha raccontato nell’intervista, quello che avrebbe dovutto essere un semplice ritiro rigenerante è diventato un vero e proprio “inferno”: “Ho prenotato in un centro benessere frequentato da amiche modelle come Naomi Campbell, ndr e Kate Moss. 🔗 Leggi su Dilei.it

"In un centro benessere è iniziato l'inferno. La mia vita è cambiata": l'ex moglie di Roberto Cavalli racconta la drammatica esperienzaSolo oggi Eva Maria Düringer, seconda moglie dello stilista Roberto Cavalli scomparso nel 2024, ha deciso di rivelare cosa le è accaduto in una Spa...

