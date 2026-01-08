Sara Carbonero ricoverata e operata d'urgenza è in terapia intensiva | Sveglia e vigile

Sara Carbonero è stata ricoverata e sottoposta a un intervento d'urgenza il 2 gennaio. Attualmente si trova in terapia intensiva, ma il suo stato è stabile: è sveglia e vigile, come riferiscono i suoi familiari. Restano comunque in corso aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Sara Carbonero è stata ricoverata e operata d'urgenza lo scorso 2 gennaio. "È sveglia e vigile", fa sapere il suo entourage. Attualmente, la giornalista ed ex moglie di Iker Casillas sarebbe in terapia intensiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Il padre di Meghan Markle operato d’urgenza è in terapia intensiva, i fratelli la reclamano: “Mostri compassione” Leggi anche: Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva: ‘È vigile’ Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Sara Carbonero ricoverata e operata d'urgenza mentre era in vacanza alle Canarie. Come sta la ex moglie di Casillas; Sara Carbonero in ospedale, operata d'urgenza durante la vacanza: come sta; Spagna, Sara Carbonero ricoverata e operata d’urgenza; Milano Cortina 2026, Allegri porterà la fiamma olimpica: “Esperienza meravigliosa”. Apprensione per la giornalista e conduttrice Sara Carbonero - Attimi di grande paura e apprensione per la giornalista e conduttrice Sara Carbonero. novella2000.it

Sara Carbonero ricoverata e operata d'urgenza mentre era in vacanza alle Canarie. Come sta la ex moglie di Casillas - L'ex moglie di Casillas è stata operata e si trova ancora in terapia intensiva, ma «sveglia e vigile». msn.com

Sara Carbonero in ospedale, operata d'urgenza durante la vacanza: come sta - Dettagli e aggiornamenti sulle condizioni di salute di Sara Carbonero, operata d'urgenza mentre si trovava alle Isole Canarie ... corrieredellosport.it

La giornalista e conduttrice spagnola Sara Carbonero è stata ricoverata d’urgenza il 2 gennaio a Lanzarote (Canarie), dopo aver avvertito un malore con forti dolori addominali mentre si trovava in vacanza con il compagno José Luis Cabrera e amici. Subito - facebook.com facebook

La giornalista e conduttrice spagnola #SaraCarbonero è stata ricoverata d’urgenza il 2 gennaio a Lanzarote (Canarie), dopo aver avvertito un malore con forti dolori addominali mentre si trovava in vacanza con il compagno José Luis Cabrera e amici. Subit x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.