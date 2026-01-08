Sara Carbonero ricoverata e operata d'urgenza è in terapia intensiva | Sveglia e vigile

Sara Carbonero è stata ricoverata e sottoposta a un intervento d'urgenza il 2 gennaio. Attualmente si trova in terapia intensiva, ma il suo stato è stabile: è sveglia e vigile, come riferiscono i suoi familiari. Restano comunque in corso aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Sara Carbonero è stata ricoverata e operata d'urgenza lo scorso 2 gennaio. "È sveglia e vigile", fa sapere il suo entourage. Attualmente, la giornalista ed ex moglie di Iker Casillas sarebbe in terapia intensiva. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

