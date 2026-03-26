Nelle ultime settimane, Eva Grimaldi è stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza a causa di una complicanza legata alle protesi al seno. La scelta di operarsi è stata presa dopo che la donna ha notato un gonfiore persistente, osservato anche da una persona vicina. L’intervento è stato effettuato circa 13 giorni fa per affrontare le complicazioni emerse.

Eva Grimaldi ha vissuto un momento di grande paura nelle scorse settimane, quando si è sottoposta a un’ operazione d’urgenza per una grave complicanza legata alle protesi al seno. L’attrice ha raccontato la sua esperienza nel salotto di Caterina Balivo a La volta buona, rivelando dettagli inquietanti su quanto accaduto pochi giorni fa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Volta Buona Rai (@voltabuonarai) “Ho rischiato la vita per la protesi”, ha confessato Grimaldi, spiegando di aver avvertito un fortissimo dolore sotto l’ascella causato dallo spostamento della protesi mammaria. Una situazione che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi se non fosse stata affrontata tempestivamente. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Eva Grimaldi operata d’urgenza 13 giorni fa: “Imma ha visto il seno gonfiarsi per mesi”

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