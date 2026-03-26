Un evento pubblico si è svolto a Milano, organizzato dall’Ufficio del Parlamento europeo e dalla Rappresentanza della Commissione europea, per affrontare i temi di Europa, Ucraina e libertà di pensiero. L’iniziativa rientra nelle attività delle istituzioni europee dedicate alla promozione e alla difesa delle democrazie. Hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni europee e altri relatori, senza la presenza di figure pubbliche di rilievo.

L’Europa, l’Ucraina e la libertà di pensiero sono i temi dell’incontro pubblico promosso dall’Ufficio del Parlamento europeo a Milano e dalla Rappresentanza della Commissione europea a Milano nell’ambito delle iniziative delle istituzioni europee in difesa delle democrazie. L’incontro si terrà giovedì 26 marzo dalle 9:30 alle 13:30 nella Sala Pirelli in Corso Magenta 59, a Milano, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni europee e locali. Sono previsti gli interventi della Vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno, del Vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto (videomessaggio) e di alcuni europarlamentari. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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Europa, Ucraina e libertà di pensiero

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