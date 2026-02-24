Ucraina | Ascani ' pace giusta con Europa per far vincere diritto e libertà'

La decisione russa di invadere l'Ucraina ha provocato quattro anni di conflitto, con devastazioni e perdite umane. La resistenza del popolo ucraino ha richiesto continui sforzi per difendere il territorio e i valori di libertà. Le conseguenze di questa guerra si riflettono nelle città distrutte e nelle famiglie colpite. La lotta per una pace giusta rimane al centro delle discussioni internazionali. La questione resta aperta e necessita di risposte concrete.

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Quattro anni fa la criminale decisione russa di invadere l'Ucraina. Quattro anni di resistenza di un intero popolo tra sofferenze, distruzioni, morte. Non abbiamo voltato le spalle né lo faremo. Serve una pace giusta, presto. Con l'Europa per questo obiettivo. E per far vincere diritto e libertà". Lo scrive su X Anna Ascani, deputata Pd e vicepresidente della Camera.

Guerra in Ucraina, il consigliere di Putin all’Europa: «È ora che l’Ue ascolti paparino Trump». Meloni ai Volenterosi: «Uniti con Usa per una pace giusta»Durante il vertice a Londra tra i leader europei del gruppo dei «Volenterosi» e il presidente ucraino Zelensky, sono emersi diversi appelli e dichiarazioni riguardanti la situazione in Ucraina e il ruolo delle alleanze internazionali.

