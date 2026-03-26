Eurolega Milano facile sulla Virtus Ma la strada per i play-in resta difficilissima

Nella partita di Eurolega, la squadra di Milano ha vinto facilmente contro la Virtus con il punteggio di 103-87 al Forum. Nonostante il risultato, la squadra di Poeta dovrà affrontare ancora molte difficoltà per raggiungere il decimo posto e qualificarsi ai play-in. La sfida ha mostrato una netta supremazia dei padroni di casa durante l’incontro.

Undici giorni fa festeggiava la Virtus, stasera l’Olimpia si prende la rivincita nel derby di Eurolega. Al Forum Milano schianta Bologna 103-87, l’EA7 rimane in corsa – almeno sulla carta – per agganciare il decimo posto, valido per i play-in: alla squadra di Poeta serviranno però quattro vittorie in altrettante partite. Decisivo il duo da 37 punti LeDay-Ellis: il primo indirizza la gara nel primo tempo, mentre il secondo la spacca nella ripresa. Difficile pensare ad un avvio di gara migliore per Milano: 32 punti con 912 dal campo nel primo quarto, che vede già in doppia cifra LeDay (10). La Virtus, che nei primi 10’ aveva pescato poco o nulla al di fuori di un buon Niang (osservato stasera dal GM dei Cavaliers Mike Gansey e dal presidente Koby Altman), si rimette in carreggiata sistemando la difesa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Eurolega, Milano facile sulla Virtus. Ma la strada per i play-in resta difficilissima Articoli correlati Eurolega, Milano piega il Maccabi e resta in corsa per i Play inMilano, 13 marzo 2026 – L’EA7 Emporio Armani Milano centra una vittoria importantissima in Eurolega (la seconda di fila) piegando 96-87 il Maccabi... Trentunesima giornata basket Eurolega 2025/26: Milano stende il Maccabi e resta in corsa per i play-inSeconda vittoria consecutiva per l’Olimpia che, nella trentunesima giornata basket Eurolega 2025/26, batte il Maccabi Tel Aviv per 96-87, e resta in... Aggiornamenti e notizie su Eurolega Milano facile sulla Virtus Ma... Temi più discussi: Fenerbahce-Olimpia Milano 79-75: gli highlights di Eurolega; Disastro Milano! L'Olimpia si butta via col Monaco, è quasi addio ai Play-In; LIVE AS Monaco-Olimpia Milano 90-85, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: sconfitta che sa di condanna; Olimpia Milano, crollo a Monaco: Eurolega quasi compromessa. Eurolega, Milano facile sulla Virtus. Ma la strada per i play-in resta difficilissimaAl Forum finisce 103-87: ora per agganciare il decimo posto alla squadra di Poeta serviranno quattro vittorie in altrettante partite ... gazzetta.it LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 103-85, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: l’EA7 domina nel derby, LeDay inafferrabileCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Per questa DIRETTA LIVE è tutto, nell'attesa che domani si comprenda meglio quanto questa vittoria sarà per ... oasport.it DIRETTA LIVE - Olimpia Milano contro Virtus Bologna, la sera dell'Unipol Forum si accende con il derby di Eurolega facebook ULTIM'ORA BASKET #Eurolega, Monaco-Milano 90-85 17ma sconfitta per l'Olimpia #SkySport #Basket #SkyBasket x.com