La vicenda di Ettore Majorana, scienziato catanese, continua ad attirare l’attenzione nella sede della Società Storica Catanese. La sua scomparsa, avvenuta negli anni Trenta, resta uno dei casi più discussi nel mondo della fisica teorica. Recentemente, si sono svolti nuovi approfondimenti e discussioni sulla sua vita e sulla sua sparizione, che ancora oggi suscitano interesse e curiosità.

La storia di Ettore Majorana ritorna ancora una volta nelle splendide stanze della Società Storica Catanese. La misteriosa vicenda di Ettore Majorana, genio catanese, uno dei "ragazzi di via Panisperna", scomparso nel nulla nel marzo del 1938, narrata da tre personaggi che ci condurranno nel cuore di uno degli enigmi più intricati e affascinanti della nostra storia. Incontrerete la madre, Dorina Corso, che non si stancò mai di aspettarlo, Enrico Fermi, professore e collega di Majorana e un vulcanico Leonardo Sciascia che cercherà di far luce su questa oscura sparizione. Majorana aveva davvero intuito lo sviluppo e l’uso spaventoso della bomba atomica? E' stato rapito, si è nascosto, si è suicidato o. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Ettore Majorana: mistero di un genio catanese

Articoli correlati

“Majorana, il prezzo del genio”: il nuovo libro di Vincenzo Di Michele riaccende il mistero dello scienziato scomparsoL’AQUILA – È arrivato da pochi giorni nelle librerie “MAJORANA, IL PREZZO DEL GENIO – La fuga e il mistero dello scienziato di Via Panisperna che...

I carabinieri incontrano gli studenti del liceo scientifico “Ettore Majorana” di San Giovanni La PuntaUn momento che ha acceso l’entusiasmo degli studenti che hanno potuto “toccare con mano” la realtà operativa del pronto intervento In settimana,...

IL MISTERO DELLA SCOMPARSA DI ETTORE MAJORANA | Pier Giorgio Caria intervista Fabio Majorana

Una selezione di notizie su Ettore Majorana

Temi più discussi: Majorana, il prezzo del genio: il libro di Vincenzo Di Michele sul mistero di Ettore Majorana; La macchina di Majorana, torna a galla il mistero sull’invenzione che il celebre fisico avrebbe ideato nella Certosa di Serra · ilvibonese.it; Piazza Armerina, boom di visitatori alla Chiesa del Carmine, scrigno dischiuso per le giornate FAI di primavera.

La macchina di Majorana, torna a galla il mistero sull’invenzione che il celebre fisico avrebbe ideato nella Certosa di SerraLo scienziato scomparve nel nulla nel 1938: secondo una delle tante teorie che si sono susseguite negli anni si sarebbe ritirato nel monastero calabrese. Una vicenda controversa che ora riaffiora tra ... ilvibonese.it

Majorana, il prezzo del genio: il libro di Vincenzo Di Michele sul mistero di Ettore MajoranaRoma, 18/03/2026 - Arriva in libreria, in edicola e in formato digitale Majorana, il prezzo del genio , il nuovo libro dello storico e scrittore Vincenzo Di Michele. adnkronos.com

Il 25 marzo 1938, il fisico catanese Ettore Majorana, 31 anni, da poco nominato professore di Fisica teorica all’Università di Napoli, si imbarca per Palermo sul postale Tirrenia delle 22.30. Prima di partire, scrive ad Antonio Carrelli, direttore della facoltà di Fisic - facebook.com facebook