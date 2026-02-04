L’AQUILA - È uscito da pochi giorni nelle librerie il nuovo libro di Vincenzo Di Michele, “Majorana, il prezzo del genio”. L’autore ripercorre la vita dello scienziato di Via Panisperna, scomparso misteriosamente, e mette in luce il suo ruolo chiave nello sviluppo dell’energia nucleare. Il testo riaccende la curiosità sulla sua fuga e sul suo destino ancora avvolto nel mistero.

L’AQUILA – È arrivato da pochi giorni nelle librerie “ MAJORANA, IL PREZZO DEL GENIO – La fuga e il mistero dello scienziato di Via Panisperna che intuì l’orrore nucleare”, il nuovo lavoro di Vincenzo Di Michele. Un volume che riporta al centro dell’attenzione una delle figure più enigmatiche e affascinanti della scienza italiana: Ettore Majorana, il fisico geniale scomparso nel nulla il 26 marzo 1938. Di Michele affronta la vicenda con un approccio che unisce rigore storico e tensione narrativa, ricostruendo non solo la biografia dello scienziato, ma anche il clima culturale e scientifico in cui maturò la sua scelta estrema. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - “Majorana, il prezzo del genio”: il nuovo libro di Vincenzo Di Michele riaccende il mistero dello scienziato scomparso

