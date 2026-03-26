Etruschi per grandi e piccini! | Attività per famiglie

Domenica 19 aprile 2026 alle ore 16:00, presso la Gipsoteca di Arte Antica e Antiquarium dell'Università di Pisa, si svolgerà un pomeriggio dedicato all'archeologia in occasione della chiusura della mostra

In occasione della chiusura della mostra 'Dimore Eterne. I tumuli etruschi delle Colombaie di Volterra', la Gipsoteca di Arte Antica e Antiquarium dell'Università di Pisa vi invita a trascorrere un pomeriggio archeologico!Domenica 19 aprile 2026, ore 16:00Etruschi per grandi e piccini!Attività. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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