Traffico illegale di smaltimento rifiuti tra Italia e Bulgaria 6 arresti | il video degli affari da 300mila euro

Il traffico illegale di rifiuti tra Italia e Bulgaria ha portato all’arresto di sei persone, coinvolte in un’attività criminale che movimentava circa 300mila euro. La polizia ha intercettato un sodalizio che gestiva lo smaltimento di rifiuti speciali provenienti da un impianto di Brindisi, destinandoli ai paesi vicini come Bulgaria e Grecia. Le indagini hanno scoperto che i rifiuti venivano trasportati clandestinamente, aggirando le normative ambientali italiane ed europee. La scoperta ha portato all’operazione delle forze dell’ordine che ha bloccato i responsabili.

Oggi 20 febbraio sei persone sono state arrestate perché facevano parte di un sodalizio criminale attivo nello smaltimento illegale di rifiuti speciali provenienti da un impianto della provincia di Brindisi: i rifiuti finivano in Bulgaria e in Grecia.