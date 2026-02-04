Attacco hacker alla Sapienza rischio dati pubblicati nel dark web L’esperto | Per ora non si trova nulla neppure la richiesta di riscatto
L’Università La Sapienza di Roma è stata colpita da un attacco hacker, che ha messo a rischio alcuni dati. Finora, però, non sono state trovate prove di dati pubblicati o richieste di riscatto. La vita all’università continua normalmente, e gli esperti continuano a monitorare la situazione senza segnalare problemi immediati per studenti e personale.
Per fortuna la vita offline prosegue regolarmente, all’Università La Sapienza di Roma, dopo l’attacco informatico denunciato dall’ateneo il 2 febbraio 2026. La certezza è la matrice filo-russa: il grande dubbio è sulla quantità e qualità dei dati rubati. Per le risposte servirà tempo. Intanto gli esami in aula si svolgono senza intoppi, mentre i sistemi informatici sono ancora fuori uso, con gli esperti dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale al lavoro per ripristinarli. Ci vorrà qualche giorno. Intanto la procura di Roma ha aperto un’indagine: l’ipotesi di reato potrebbe essere l’ accesso abusivo ai sistemi informatici, ma neppure l’estorsione si può escludere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondimenti su Sapienza Roma
Hacker, violati i dati dei ferrovieri: sindacati sul piede di guerra. L'esperto: «Tutto nel dark web per truffe o furti di identità»
Sapienza sotto attacco, 72 ore per pagare il riscatto agli hacker: la didattica non si ferma e arrivano le proroghe per le scadenze amministrative
La Sapienza si trova sotto attacco informatico.
Ultime notizie su Sapienza Roma
Argomenti discussi: Attacco hacker alla Sapienza: servizi bloccati, richiesta di riscatto con ultimatum; Attacco hacker alla Sapienza: sito e sistemi interni bloccati. Ma la didattica prosegue; Attacco hacker alla Sapienza, siti e servizi online ancora bloccati: Prosegue l'attività didattica; Sapienza Università di Roma sotto attacco ransomware, sistemi IT bloccati. Gli esami non possono essere verbalizzati.
La Sapienza, attacco hacker all'università: bloccati sito e servizi digitaliL'ateneo romano blocca esami, pagamenti e prenotazioni in seguito a un attacco informatico: gli studenti nel caos ... wired.it
Attacco hacker alla Sapienza, la gang Femwar02 e il virus Bablock: falla nella sicurezza e ricatto da un milione di euroIl gruppo non crittografa i dati delle vittime se sono scritti in russo, da qui il sospetto di chi indaga che sia filo Mosca. La Procura ha aperto un'indagine. All'ateneo gli esami si possono sostener ... roma.corriere.it
Attacco hacker alla Sapienza, l'ateneo corre ai ripari mentre si indaga sugli esecutori https://www.lacapitale.it/articolo/sapienza-attacco-hacker-esami - facebook.com facebook
Sapienza, il ricatto degli hacker filo russi all'università: l'ultimatum di 72 ore per pagare per liberare i dati criptati x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.