Attacco hacker alla Sapienza rischio dati pubblicati nel dark web L’esperto | Per ora non si trova nulla neppure la richiesta di riscatto

L’Università La Sapienza di Roma è stata colpita da un attacco hacker, che ha messo a rischio alcuni dati. Finora, però, non sono state trovate prove di dati pubblicati o richieste di riscatto. La vita all’università continua normalmente, e gli esperti continuano a monitorare la situazione senza segnalare problemi immediati per studenti e personale.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.