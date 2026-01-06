Attacco hacker alla Asl di Genova cybercriminali copiano migliaia di dati sensibili si teme un ricatto

Un attacco hacker ha colpito l’ASL di Genova, compromettendo migliaia di dati sensibili, tra cui referti medici. Le autorità di Liguria Digitale e la polizia postale stanno lavorando per ripristinare i servizi e individuare i responsabili. La vicenda solleva preoccupazioni sulla sicurezza dei dati sanitari e sui possibili rischi di ricatto, evidenziando la necessità di rafforzare le misure di protezione informatica nel settore sanitario.

Nel mirino dei pirati informatici i referti degli esami dei pazienti. Liguria Digitale e polizia postale ripristinano i servizi e cercano i responsabili Centinaia, forse migliaia, di referti diagnostici di Area 3 - l’ex Asl 3 confluita dopo la riforma sanitaria nella nuova Azienda tutela salu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

