Esplosione tra Villaricca e Qualiano | distrutto un complesso commerciale tre feriti

Un’esplosione si è verificata tra Villaricca e Qualiano, causando la distruzione di un complesso commerciale e ferendo tre persone. Dopo il boato si sono registrati momenti di paura e confusione tra passanti e residenti. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, con al momento l’ipotesi di una fuga di gas. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso.

Paura e caos dopo il boato: l’ipotesi di una fuga di gas, indagini in corso sulle cause dell’esplosione. Momenti di paura oggi al confine tra Villaricca e Qualiano, dove una violenta esplosione ha devastato un complesso di negozi situato a poche centinaia di metri dal Ponte Surriento. Il boato, avvertito distintamente anche nei comuni limitrofi, ha generato panico tra i cittadini. Diverse persone che si trovavano in auto, ferme nel traffico della zona, hanno assistito alla scena descrivendo attimi di grande tensione e confusione. In molti si sono immediatamente fermati per prestare i primi soccorsi, dimostrando grande solidarietà. Fortunatamente, non si registrano vittime. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Esplosione tra Villaricca e Qualiano: distrutto un complesso commerciale, tre feriti Articoli correlati Leggi anche: Villaricca, violenta esplosione in un negozio di via Campana: tre feriti Villaricca, esplode attività commerciale: feriti e forze dell'ordine sul postoDramma nel comune di Villaricca , in via Antica Consolare Campana, al confine con Qualiano e il territorio di Marano. Altri aggiornamenti su Esplosione tra Villaricca e Qualiano... Esplosione a Villaricca: negozio distrutto durante i lavori, tre feritiIn pochi secondi un locale in ristrutturazione si è trasformato in un cumulo di macerie, seminando paura a Villaricca. ilgiornalelocale.it Villaricca, esplode attività commerciale: feriti e forze dell'ordine sul postoTerrore nel comune di Villaricca , in via Antica Consolare Campana, al confine con Qualiano e il territorio di Marano. Un'esplosione si sarebbe verificata in una attività ... leggo.it