Esplosione a Valmontone | banda fa saltare il bancomat e scappa con il bottino

Nella notte a Valmontone, una banda ha fatto esplodere il bancomat della Banca popolare del Lazio, riuscendo a farlo saltare. Dopo aver preso il denaro, i malviventi sono fuggiti dal luogo dell’episodio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

Esplosione nella notte a Valmontone dove una banda ha fatto saltare il bancomat della Banca popolare del Lazio e poi è scappata con il bottino. I fatti sono accaduti poco prima delle 3 di domenica 8 marzo in via Casilina all'altezza del civico 129. Un boato ha svegliato i residenti della zona. Almeno tre-quattro banditi con il volto coperto sono entrati in azione, con l'assalto allo sportello Atm che è stato fatto esplodere – secondo le prime informazioni raccolte – con un congegno artigianale. Dopodiché, hanno prelevato il malloppo (che è al momento in corso di quantificazione) e infine sono scappati a bordo di un'auto. Sul posto i carabinieri.

