Violento frontale sulla provinciale | ferite tre persone

Nel primo pomeriggio di oggi, lungo la provinciale Sp78 a Lonato, si è verificato un grave incidente frontale che ha coinvolto tre persone. Le ferite riportate sono serie, con almeno una persona in condizioni gravi. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità, che stanno intervenendo sul luogo per i soccorsi e le indagini necessarie.

Tre persone ferite, almeno una in modo grave: è questo il primo bilancio del violento schianto avvenuto nella tarda mattinata di oggi lungo la Sp78, a Lonato. La chiamata ai soccorsi è arrivata poco prima di mezzogiorno, quando una Renault Clio e una Mini Cabrio hanno impattato in uno scontro.

